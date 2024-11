Luana vence a Prova do Fazendeiro e se livra da Roça | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (13), Flora, Luana e Vanessa participaram da tão esperada Prova do Fazendeiro. A disputa exigiu boa memória e atenção das peoas, que tiveram que reproduzir padrões de cor em blocos de montar para somar pontos. Depois de três rodadas, e com uma diferença de apenas dois pontos, Luana se deu melhor que as adversárias e, além de conquistar o chapéu de Fazendeira pela segunda vez na temporada, também se livrou da Roça.