Luana veta Gizelly de participar da Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (12), depois de estabelecidas as quatro peoas da formação de Roça, Luana, que havia sobrado na dinâmica do Resta Um, decidiu vetar Gizelly de realizar a Prova do Fazendeiro. Apenas Vanessa, Flora e a própria Luana poderão disputar o cobiçado chapéu que é símbolo do mandato rural.