Madrugada agitada: Flor e Albert discutem por conta de Sacha | A Fazenda 16

O clima esquentou entre Flor Fernandez e Albert Bressan na madrugada desta sexta-feira (06), o motivo da briga, foi o incomodo de Albert com a proximidade de Flor com o G4, principalmente com Sacha. ‘Eu não suporto o jeito desse cara, se você gosta dele Flor, ele não para de me encher o saco’, disse Albert. ‘Não vire o canhão para mim Albert’, respondeu Flor. Na sequência, Sacha Bali traço uma estratégia de jogo com seus aliados e incluiu Flor no combinado.