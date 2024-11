Madrugada pós-Prova do Fazendeiro consolida fim da aliança entre Luana e Grupão | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (24), após Gilsão vencer a Prova do Fazendeiro da semana e se livrar da Roça, o fim da aliança entre Luana e as últimas integrantes do Grupão foi consolidada. Ao ser confirmada na berlinda, a peoa disse que não tinha mais nenhuma amiga para puxar mutirão para ela ficar no jogo. Depois, na casa da árvore, ela revelou para Sacha como se sentia a respeito de comentários sobre ele feitos pela advogada. Já na cozinha da Sede, Camila criticou a ex-aliada.