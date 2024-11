Camila, Yuri e Luana conversaram sobre o reality na academia. ‘Eu tô ansiosa com o que vai ser essa semana, sei lá, tô com uma sensação ruim’, declarou Camila. ‘Também, a gente só tá saindo’, respondeu Luana. ‘Então faz sentido a minha sensação ruim’, completou Camila. ‘Meu voto é no Gilsão’, disparou Yuri.