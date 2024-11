Na Roça, Fernando, Juninho e Luana pedem votos ao público para permanecer no jogo | A Fazenda 16

No fim da noite desta quarta-feira (27), após a Prova do Fazendeiro, os roceiros Fernando, Juninho e Luana pediram votos ao público para permanecer no jogo. “Eu grito pra defender meu sonho”, argumentou o chef de cozinha. “É um sonho que eu quero realizar”, disse o jornalista. “Eu quero muito ir até a final com meus quatro amigos”, declarou a influenciadora.