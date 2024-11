‘Não foi dessa vez, tentem novamente’, dispara Sacha ao retornar para a Sede | A Fazenda 16

Sacha Bali foi o primeiro Peão a retornar para a Sede. O ator, que havia sido mais votado retornou de mais uma Roça. Ao entrar na sala, Sacha foi recebido com festa por seus aliados e declarou: ‘Não foi dessa vez, tentem novamente’. Os rivais do ator não gostaram nada de sua volta. Albert Bressan e Babi Muniz seguem aguardando a resposta do público.