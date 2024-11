‘Não tem mais grupo’, afirma Flor sobre aliança com Zé Love | A Fazenda 16

O clima ficou ainda mais quente depois da formação da Roça na última terça-feira (06). Flora ficou indignada com o fato de Sacha negar ter gritado com ela na Atividade de Apontamento desta semana. Fernando e Babi ficaram provocando Sacha, dizendo que ele só dorme e não realiza nenhuma atividade. Já Zé Love comentou com Babi sobre o posicionamento de Albert durante a votação. Flor e Albert não gostaram de como o grupo agiu com eles e querem distância do Grupinho.