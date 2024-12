Noite de Roça: Albert e Sacha discutem e peões repercutem a saída de Flora | A Fazenda 16

Enquanto os roceiros estavam no deck aguardando a decisão do público, os peões da Sede discutiram sobre quem deveria sair na Roça. Na sequência, Albert Bressan e Sacha Bali discutiram sobre suas opiniões divergentes sobre o jogo. ‘Você é um trapaceiro cara, você tentou trapacear desde a dinâmica com a Larissa’, declarou Albert para Sacha Bali. ‘Eu quero ver tu sair e falar isso lá no Faro’, respondeu Sacha.