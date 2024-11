Pancadão da Roça: Semana foi marcada por discussões acaloradas entre os peões | A Fazenda 16

A semana que começou com a eliminação de Gizelly Bicalho terminou com Babi, Sacha e Albert na Roça. Gui Vieira, que havia sobrado no Resta Um, venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou da Roça. O ator também já havia vencido a Prova de Fogo. Discussões acaloradas também marcaram a semana. Babi e Albert tiveram barracos intensos com Sacha.