Pancadão da Roça: Semana foi marcada por discussões e punições | A Fazenda 16

A semana foi agitada em Itapecerica, tudo começou na eliminação de Babi Muniz, que deu um nó na cabeça dos aliados da modelo. O Fazendeiro da semana Gui Vieira teve seus dias de ‘Rei’ e delegou funções aos Peões. Albert foi o vencedor do Poder do Lampião, para conquistar o poder especial, ele contou com ajuda de Sacha Bali e Juninho. Fernando, foi o alvo da semana, desde o apontamento até a formação da Roça. Assim, Fernando, Juninho e Luana foram indicados para a Roça.