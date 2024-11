‘Para mim isso deixou de ser um grupo’, afirma Flor para Zé Love e aliados | A Fazenda 16

O distanciamento de Albert e Flor do grupo de Zé Love foi um assunto muito debatido na Sede. Em diversas conversas ao longo do dia, Flor revelou estar chateada com seus amigos de programa, além de ressaltar que jamais colocaria nenhum integrante do grupo na berlinda, assim como foi feito com ela. Antes da Prova do Fazendeiro realizada ontem (06), houve várias discussões sobre a Roça, desde uma possível eliminação de Zé Love até comentários sobre o jogo de Sidney.