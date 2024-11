Peões criam estratégias para o Resta Um | A Fazenda 16

Os peões começaram o dia cuidando dos animais da Sede. Durante o trato, Gui chamou Juninho para se desculpar pela forma que falou com ele no último embate entre eles. Além disso, o cantor se reuniu com seus aliados para tentar construir uma estratégia para o Resta Um da votação de hoje (19). Em uma conversa entre Flor e os meninos do G4, houve um acordo de que a apresentadora seria salva pelo grupo. Luana não gostou da forma como foi tratada por Sacha, o que gerou uma tensão na equipe.