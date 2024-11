Peões discutem qual será o resultado da Roça | A Fazenda 16

A tarde desta quinta-feira (25) foi marcada por diversos palpites sobre o resultado da Roça. Muitos dos peões acreditam que Luana seja a quinta eliminada do programa. Houve uma conversa entre Flor e Gizelly sobre as atitudes e o jogo de Vanessa, e o fato de ela não realizar nenhuma tarefa de organização da Sede. Fernando revelou para Flor que se incomodou com a postura de Albert na cozinha, uma vez que ele chegou cozinhando e pedindo para ficar sozinho no espaço. Julia comentou como está se sentindo em relação à Roça.