Peões realizam trato dos animais e discutem questões do jogo | A Fazenda 16

Na manhã desta segunda-feira (11), os peões realizaram o tradicional trato diário dos animais. Entre uma atividade e outra, eles também discutiram questões do jogo, inclusive especularam sobre a próxima formação de Roça. Eles também repercutiram a dinâmica de placas da “Hora do Faro” e a Atividade de Apontamento. Além disso, Flora teve uma discussão com Gui e Fernando a respeito de planos de movimentações estratégicas.