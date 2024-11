Pós-Roça é marcado por tretas e discussões envolvendo Suelen, Vanessa e Flor | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (16), após a formação de mais uma Roça, o clima tenso entre os peões continuou dentro da Sede. Na cozinha, Suelen e Vanessa discutiram a respeito do voto da atriz na modelo e suas justificativas, que envolveram outros membros do Grupão como Gizelly e Gui. Ao mesmo tempo, no quarto, Zaac e Zé Love repreenderam falas ditas por Flor durante a votação.