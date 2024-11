Roceiros conversam com Adriane Galisteu e se despedem de aliados antes da eliminação | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (21), a apresentadora Adriane Galisteu conversou com os roceiros da semana antes de convoca-los para o deque de eliminação. Ela perguntou se eles achavam mais fácil disputar uma Roça no começo ou no fim da temporada. “Não existe Roça fácil”, afirmou Albert. “É ruim no começo, no meio, no fim”, disse Babi. “Com o decorrer do jogo, pra mim pelo menos, eu tô mais tranquilo”, avaliou Sacha. Depois, o trio se despediu de seus aliados na Sede.