Roceiros são convocados para a Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Galisteu entrou na Sede para convocar Luana, Sacha e Yuri para a Prova do Fazendeiro. Os roceiros, que são aliados no jogo, receberam um abraço de boa sorte de Gui Viera, enquanto os demais participantes, que são rivais do G-4, apensa observaram. A caminho da prova, Yuri comentou sobre o clima pesado que a Sede se encontrava. Já Sacha falou do fato do pavão sempre estar perto da porta em momentos decisivos do programa.