Sábado em Itapecerica: trato dos animais e estratégias de jogo | A Fazenda 16

Os peões acordaram cedo neste sábado (23) para cuidar dos animais. Juninho e Albert tiveram dificuldades para realizar o trato da vaca e do boi. Albert até mesmo brincou com a situação: ‘Dois trapalhões’. Já Yuri Bonotto, soltou a voz enquanto cuidava do cavalo Colorado e Luana revelou para Flora que possui o sonho de ser mãe. Durante o resto do dia, os peões traçaram novas estratégias para a próxima Roça e Fernando Prestou declarou que pode começar a votar em aliados.