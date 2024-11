Sacha revela que Juninho não é sua prioridade de eliminação | A Fazenda 16

Juninho escolheu apontar o Sacha durante a Atividade de Apontamento. O cantor disse que um dos motivos de querer ver o ator fora do programa é o fato de ele ser o líder do G4, além de ser seu rival. Sacha rebateu, dizendo que quer que todos os seus adversários saiam, e que existe uma ordem pensada para essas eliminações e ressaltou que o jornalista está no final dessa lista por ser um dos poucos que não o desrespeito.