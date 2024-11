Saída de Zé Love causa reboliço no jogo | A Fazenda 16

A saída de Zé Love, um dos principais personagens do jogo até então, causou um verdadeiro reboliço na Sede. Juninho buscou entender os motivos que deixaram Flor no reality e quais serão os próximos passos da apresentadora. Os rivais de Sacha Bali continuaram detonando o comportamento do Ator. Sidney comentou que Sacha sempre procura provocá-lo. Gizelly não gostou das citações de Sacha sobre seu ex-namorado. Já Fernando, mais uma vez discutiu com o ator.