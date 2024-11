'Se eu for pra Roça é até bom que eu saio logo', diz Vanessa | A Fazenda 16

Após vencer a Prova de Fogo e conquistar o Poder do Lampião neste domingo (03), Juninho foi recebido com alegria por seus aliados no retorno à Sede. Ao descobrir que iria para a Baia, Vanessa chorou na despensa e, em conversa com Babi, desabafou sobre problemas de convivência no reality show rural. “Se eu for pra Roça é até bom que eu saio logo”, disse a atriz. Depois, Nêssa teve um atrito com Flor. Na casa da árvore, o G4 debateu sobre indicações à Roça desta semana.