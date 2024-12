Sem Resta Um: Gilsão se torna o quarto roceiro através de nova votação | A Fazenda 16

A definição do quarto roceiro da semana foi diferente do tradicional. Na noite desta terça-feira (03), após Gui ser puxado da Baia por Flora, Sacha abriu o Poder Branco e leu a orientação do pergaminho. Ao invés da dinâmica do Resta Um, o ator precisava escolher dois peões que ainda não estavam na Roça para serem votados pelos outros participantes do realiy show rural. Com cinco votos, Gilsão ocupou o último lugar da berlinda.