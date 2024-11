Os peões não tiveram vida fácil nesta sexta-feira (01). No clima agradável de Itapecerica, eles cuidaram dos animais. Yuri Bonotto e Gui Vieira protagonizaram momentos engraçados com as ovelhas. Juninho Bill, estranhou o bom tratamento que recebeu de Sacha e seus aliados. Zé Love, desabafou com Gizelly sobre o comportamento de Sacha no jogo.