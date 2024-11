'Te acho uma mulher muito verdadeira', diz Sacha para Flora durante festa | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (11), durante mais uma festa, Sacha e Flora tiveram uma conversa sobre a relação dos dois após os recentes acontecimentos envolvendo a ida do peão à Roça. “Eu te acho uma mulher muito verdadeira (...) e eu gosto muito de você”, disse o ator. Em seguida, ele disse que ficou magoado com o tratamento de isolamento recebido dos outros peões e ex-aliados enquanto estava na berlinda da eliminação. “Diferente de todo mundo que eu vi te apedrejando, não chegando pra te dar um papo, eu tentei”, garantiu a filha do cantor Arlindo Cruz.