Vanessa e Flora voltam para a Sede e garantem permanência em A Fazenda 16

Vanessa e Flora foram recebidas com festa por seus aliados. As duas peoas conquistaram a preferência do público em uma Roça totalmente feminina. Gizelly Bicalho acabou sendo eliminada e deu adeus ao prêmio milionário. A madrugada desta sexta-feira (15), foi marcada pela comemoração de Vanessa e Flora. Os aliados das peoas também buscaram entender o futuro do grupo no jogo e os motivos que levaram a eliminação de Gizelly Bicalho.