Batom na boca e salto alto, Luana permaneceu no reality. Após cair na Roça por sobrar no Resta Um, peoa recebeu do Brasil a chance de continuar. Ao chegar na Sede, peoa foi recebida com muita festa por Yuri, Gui e Sacha. ‘Eu vou usar muito fio dental nessa casa viu’, declarou a peoa.