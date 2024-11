‘Você continua fazendo alianças erradas’, diz Albert sobre jogo de Flora | A Fazenda 16

Durante a formação de Roça desta terça-feira (12), Albert votou em Flora. Ele disse que escolheu a peoa entre as opções existentes por questões de jogo, principalmente pelo fato de ele já ter dado dicas para melhorar o jogo dela. A influenciadora disse que nao esperava esse voto e que ficou chateada com isso. Ela ainda ressaltou que é uma das únicas que tem uma troca de ideias sobre jogo com o empresário e acredita que ele fez uma escolha por conforto e não pelas movimentações do programa.