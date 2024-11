'Vou cumprimentar, mas não vai andar comigo', diz Babi sobre Flor | A Fazenda 16

Na manhã desta quinta-feira (31), durante uma conversa com Gizelly, Zé Love, Gilsão e Flora na área externa da Sede, Babi falou sobre sua relação com Flor após acontecimentos recentes envolvendo a peoa. “Vou cumprimentar, mas não vai andar comigo”, disse ela. Na casa da árvore, Yuri conversou com seus aliados sobre o Poder do Lampião e sobre o futuro do jogo.