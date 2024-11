Yuri acredita que Gizelly será eliminada por conta de suas atitudes no jogo | A Fazenda 16

Logo após a volta de Luana como Fazendeira, já começaram as especulações de qual peoa será eliminada nesta quinta-feira (14). Na Baia, Yuri comentou para Vanessa que acredita que Gizelly deixará a Roça e não somente pelo embate dela com Sacha, mas por todas as suas jogadas ao longo do programa. Os participantes levantaram cedo para conferir a delegação de tarefas feitas por Luana.