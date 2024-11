Yuri conquista o chapéu de Fazendeiro e se livra da Roça | A Fazenda 16

A Prova do Fazendeiro fez com que os peões suassem! Eles tinham que escapar de uma gaiola cheia de bolinhas, tirando elas pela parte de cima. O primeiro que conseguisse remover todas as esferas, destravasse a portinhola e acertasse o giroflex, se tornava o novo Fazendeiro. Yuri, que estava na gaiola amarela, foi o mais rápido e conquistou o chapéu do Fazendeiro. Sacha e Vanessa estão na Roça.