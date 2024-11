Yuri e Zé Love discutem: 'Tu é porco, tu é lixo, tu é baixo' | A Fazenda 16

Neste sábado (02), durante uma conversa entre Yuri e Sidney na área externa da Sede, Zé Love provocou uma discussão com o criador de conteúdo. “Tu é porco, tu é lixo, tu é baixo”, disparou Yuri. “Cala a boca, puxa saco”, respondeu o ex-jogador de futebol. “Quero ver quando bater na Roça”, cutucou o integrante do G4. “O seu jogo é fraco”, rebateu o líder do novo Grupão. “Tu é o Zé Lúcifer”, disparou Yuri. “Quem chama muito, acontece”, alertou Zé. Os dois seguiram trocando ataques verbais.