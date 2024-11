Yuri vence Prova do Fazendeiro e se livra da Roça | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (27), aconteceu mais uma Prova do Fazendeiro. Disputada por Yuri, Luana e Juninho, ela exigiu agilidade, pontaria, força e velocidade dos peões. No fim, quem levou a melhor foi Yuri, que além de conquistar o cobiçado chapéu símbolo do mandato, também se livrou da Roça. O peão havia sobrado no Resta Um durante a formação da berlinda.