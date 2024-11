Yuri vibra em retorno à Sede após vencer a Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

No fim da noite desta quarta-feira (16), Yuri não conteve a emoção e vibrou ao retornar à Sede após vencer a Prova do Fazendeiro da semana. O peão foi recebido com gritos e abraços de seus aliados do Grupão, e alguns sorrisos amarelos dos adversários. Quando Zé Love lhe entregou em mãos o cobiçado chapéu, o criador de conteúdo lançou um olhar desafiador para o ex-jogador de futebol; que na terça-feira (15), durante a formação de Roça, havia lhe indicado direto para a berlinda.