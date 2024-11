Yuri vota em Albert e peão não se surpreende: 'Mais que esperado' | A Fazenda 16

“Vou votar na pessoa mais egocêntrica, mais hipócrita”, declarou Yuri na noite desta terça-feira (26), durante a formação de Roça, ao votar em Albert. Em sua justificativa, o criador de conteúdo mencionou atritos que teve com o empresário e determinados comportamentos dele com o trato dos animais. Entretanto, o voto não surpreendeu o peão. “Mais que esperado”, afirmou Albert, que também rebateu as acusações feitas pelo adversário.