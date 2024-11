Zé Love avança contra Yuri, Sacha e Gui após Zaac e Fernanda desistirem de A Fazenda 16

Na noite deste domingo (27), após o anúncio oficial da desistência de Zaac e Fernanda do reality show rural, Zé Love avançou contra Yuri, Sacha e Gui. “Cês conseguiram, seus desgraçados”, gritou ele enfurecido. “A hora de vocês três vai chegar”, ameaçou em seguida. Posteriormente, Yuri comentou a postura do ex-jogador de futebol. “Falta a expulsão do Zé Love, né”, disse.