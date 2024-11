No início da formação de Roça desta terça-feira (29), antes do Fazendeiro Gilsão fazer sua indicação, Zé Love abriu o Poder do Lampião, conquistado por ele na Prova de Fogo, e escolheu ficar com o pergaminho do Poder Branco. Depois, o aniversariante do dia entregou o pergaminho do Poder Laranja para Sidney.