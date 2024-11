Zé Love vota em Júlia e discute com Sacha Bali | A Fazenda 16

Durante a formação da Roça desta terça-feira (22), Zé Love votou em Júlia Simoura e fez ataques ao grupão, principalmente para Sacha Bali. ‘Se você for aliado, você pode fazer o que quiser, que a gente conversa depois’, disse Zé. O ex-jogador também disse que o grupão passou pano para as atitudes de Sacha e que não cobrou posicionamento do ator.