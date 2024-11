Zé Love vota em Sacha e causa bate-boca com outros peões | A Fazenda 16 Voto do ex-jogador de futebol no ator deu o que falar na formação de Roça desta terça-feira (05)

Na TV|Do R7 06/11/2024 - 01h43 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share