Zé Love x Sacha: Peões protagonizam maior briga da temporada | A Fazenda 16

Zé Love e Sacha foram responsáveis por protagonizar a maior briga da temporada. Tudo começou quando o ex-jogador foi tirar satisfação com o ator sobre falas envolvendo sua família. Irritado com as respostas de Sacha, Zé Love pegou um chinelo e foi em direção ao peão. Zaac interveio para que a situação não piorasse. Em questão de segundos, a casa inteira estava envolvida na treta, que só acabou após a chega de seguranças.