A Fazenda 17 garante tretas, provas eletrizantes e peões icônicos Comandado por Adriane Galisteu, o reality rural faz parte das noites da RECORD e entrega entretenimento para o público brasileiro A Fazenda 17|Do R7 16/09/2025 - 00h35 (Atualizado em 16/09/2025 - 00h35 )

A Fazenda 17 garante o entretenimento do público brasileiro Bruno Carvalho/RECORD

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 17 está no ar de segunda a domingo nas noites da RECORD para garantir o entretenimento do público brasileiro. E é claro que as emoções nunca param no reality rural: provas emocionantes, tretas, alfinetadas, desafios e alianças entre peões que sempre surpreendem o público, que está de olho no programa em todas as plataformas.

O público teve conhecimento sobre a lista oficial de peões apenas no dia da estreia, garantindo a expectativa para uma temporada que seria gigante, começando pelo número de participantes. Pela primeira vez, a Sede abriga 26 peões.

Desta vez, a edição não contou com Paiol, mas com uma dinâmica ainda melhor e inédita: dos 26 participantes, apenas 24 são oficiais. Isso porque dois peões entraram no cercado como “infiltrados” e vão confundir a cabeça do elenco na tentativa de não serem descobertos. Os colegas de confinamento têm que adivinhar, em uma semana de convivência, quem são as pessoas “que não deveriam estar ali”. No final, caso cinco ou mais peões acertem quem é o impostor, eles dividem um prêmio de R$ 50 mil. Mas, se eles não forem descobertos, levam a quantia inteira.

Em A Fazenda 17, famosos e figuras públicas com diferentes perfis, profissões e personalidades encaram qualquer disputa para levar para casa um prêmio total que pode chegar a R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o grande vencedor, e R$ 500 mil em outras recompensas, distribuídas durante o confinamento em provas extras ou atividades especiais.

‌



O telespectador, claro, mais uma vez, tem participação ativa no programa e é protagonista em momentos decisivos do jogo por meio de enquetes e também na tão temida Roça, quando pode votar para que seu peão favorito continue no jogo.

Dinâmica

A sede do reality rural, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, teve uma decoração totalmente repaginada para receber os peões, com novas cores, cenografia e objetos de arte. Entre os animais desta temporada, o destaque fica com a estreia do cavalo Apolo, de pelo branco e olhos azuis, após a “aposentadoria” do tão amado Colorado. Além disso, dois filhotes de búfalo chegaram para completar o cercado!

‌



Ações Multiplataforma

A atual temporada de A Fazenda apresenta uma programação especial com diversas ações multiplataforma e transmídia. E é uma dupla de ex-peões que fica no comando!

Lucas Selfie comenta a convivência dos participantes e todos os babados no Aquecendo o Feno Podcast e recebe o recém-eliminado da competição na Cabine de Descompressão. Ao lado de Márcia Fu, ele ainda está à frente do Selfie Service Especial – Live do Eliminado.

‌



E não para por aí: tem ainda o GalisTour, estrelado por Adriane Galisteu, e o Questionário ao Peão e A Fazenda Express, ações exclusivas das redes sociais do programa.

Os produtos podem ser acessados pelo R7.com, pelas plataformas digitais da emissora e pelo serviço de streaming RecordPlus, onde o programa é transmitido 24 horas por dia, permitindo ao público acompanhar a rotina dos participantes, além de assistir aos episódios anteriores na íntegra.

Redes Sociais

Como de costume, os fãs de A Fazenda podem acompanhar o reality com um olho na televisão e o outro nas redes sociais e no site oficial da atração.

E, para não perder nenhum minuto do que acontece, os fãs podem assinar a newsletter do reality! Toda semana, o espectador recebe, gratuitamente, as novidades sobre os principais acontecimentos da semana e o que tem rolado nas redes sociais.

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, nas noites da RECORD. E, no RecordPlus, você tem acesso a sinais exclusivos que mostram tudo o que acontece no confinamento 24 horas por dia!