Enquete Betano: quem será o próximo Fazendeiro de A Fazenda 17? Palpite agora! Ray, Renata e Walério encaram a Prova do Fazendeiro nesta quarta (1º), às 22h30, na RECORD!

Ray, Renata e Walério disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (1º) divulgação/RECORD

O Campo de Provas vai ferver nesta quarta-feira (1º), a partir das 22h30, em A Fazenda 17.

Depois de uma semana como Fazendeiro, chegou a hora do Dudu Camargo entregar o chapéu mais cobiçado do reality rural.

Ray, Renata ou Walério: quem você acha que vai conquistar o título de novo Fazendeiro da semana e virar o jogo? Palpite na enquete abaixo!

Fique ligado! A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o RecordPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Esta enquete é um oferecimento exclusivo de Betano.

Atenção: Proibido para menores de 18 anos. Consulte Termos e Condições. Jogue com responsabilidade.