A Fazenda 17 vai invadir sua rotina com 24 novos peões!

Adriane Galisteu contou as novidades do programa Reprodução/RECORD

Tem temporada fresquinha no forno! A Fazenda 17 promete o puro suco do entretenimento a partir do dia 15 de setembro, às 22h30. O reality rural estreia com 24 novos peões, muitas emoções e diversão!

Em uma chamada do programa, Adriane Galisteu avisa: “Preparados para uma nova temporada? 24 novos peões, muita alegria, emoção, novas provas, conflitos, e quem sabe até aquele romance que a gente adora! O reality dos fortes está de volta, mais intenso do que nunca, e eu garanto, vai ferver! A Fazenda vai invadir a sua rotina”.

Os fãs lotaram os comentários: “Nem acredito que minha fazendinha vai começar, parece que passou uma eternidade desde a última temporada”, disse um seguidor. Outro brincou: “Só de ver a apresentadora já estou feliz!”

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

