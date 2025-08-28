Caos rural! Confira o dia a dia divertido dos peões em A Fazenda As redes sociais do reality rural já começaram a contagem regressiva para estreia Esquenta|Do R7 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro! Reprodução/Instagram

Segura, peão: faltam menos de 20 dias para a grande estreia de A Fazenda 17! O reality rural abre as porteiras no dia 15 de setembro, com elenco novinho em folha e todo aquele caos diário que o público ama. As redes sociais do programa já entraram no clima do esquenta, e divertiram os fãs com vídeo do dia a dia dos participantes!

Na visão dos bichinhos do reality, tudo fica muito melhor. Eles explicaram um dia comum na vida dos peões de A Fazenda com um toque de humor: “Para começas, tem que acordar, né? Mas esquece despertador ou galo cantando, aqui quem te tira da cama é a vaca! Um mugido tão alto que você levanta achando que está num filme de terror caipira...”

Os seguidores adoraram o post: “Preparada para assistir ao melhor reality do Brasil, eu amo”, comentou uma fã. Outro soltou: “Aguardando setembro para assistir à Fazenda!”

Se liga:

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

‌



Quem ganhou A Fazenda? Relembre os vencedores de todas as temporadas do reality rural

Publicidade 1 / 18 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Não tem para ninguém, esses foram os maiorais de suas respectivas edições de A Fazenda! Guardados no coração do público, os grandes campeões do reality rural marcaram a história do programa e movem multidões de fãs até hoje. Relembre os vencedores de cada temporada!