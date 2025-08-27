Jaquelline Grohalski se diverte lembrando de treta com Kally Fonseca em A Fazenda: ‘Nem é meme’ A campeã da 15ª temporada recordou momento icônico com a cantora Esquenta|Do R7 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

Jaquelline Grohalski e Kally Fonseca entraram no clima de esquenta do reality rural Reprodução/Instagram

Essa dupla deu o que falar em A Fazenda 15, não é? A campeã Jaquelline Grohalski relembrou uma cena divertida de uma das brigas que rolaram entre ela e a cantora Kally Fonseca no reality rural. Jaque entrou no esquenta para a 17ª edição com tudo!

Na postagem, ela brincou: “Nem é meme”, mas a verdade é que revendo a situação, foi bastante engraçado! Elas tretaram após Kally engatar romance com Cezar Black no programa e trocaram ofensas divertidas, como ‘queridinha’ e ‘linda’.

Nos comentários, a galera amou repercutir a cena: “Ela só estava transtornada de amor! Eu amei essa A Fazenda”, contou uma fã. Outro brincou: “O meme veio pronto!”

Se liga:

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

‌



Não tem para ninguém, esses foram os maiorais de suas respectivas edições de A Fazenda! Guardados no coração do público, os grandes campeões do reality rural marcaram a história do programa e movem multidões de fãs até hoje. Relembre os vencedores de cada temporada!