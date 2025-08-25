Inês Brasil, Tulla Luana e Blogueirinha! Veja os nomes mais pedidos pelo público em A Fazenda 17
O programa fez uma pergunta inocente nas redes sociais
Com a proximidade da estreia de A Fazenda 17, que vai ao ar no dia 15 de setembro, os fãs do reality estão morrendo de curiosidade de saber quem está no elenco estrelado! Aproveitando a deixa, as redes sociais do programa fizeram uma pergunta simples, que colheu respostas icônicas!
A questão era: “Se só pudesse escolher um nome para entrar na nova temporada, qual seria?” E a galera se empolgou com as respostas mais diversas possíveis! Entre os nomes mais pedidos, rolaram ícones da internet, como Inês Brasil: “A Internet ia parar, Carelli, ajuda a gente”, escreveu um seguidor.
Os fãs do reality também pediram Tulla Luana, Blogueirinha, Pepita, Gabriela Spanic, Lucas Lucco, enfim... Montaram um elenco de milhões! Entre os comentários, um dos nomes mais cotados na internet brincou: “Eu escolheria o Alexandre Frota”, disse o próprio. Será que vem aí?
