Nostalgia! Fãs de A Fazenda vão à loucura com meme icônico
As redes oficiais do programa já entraram no clima de esquenta e publicaram um trecho da briga entre Sacha e Gizelly; confira!
A Fazenda 17 está a menos de um mês da estreia e não tem nada melhor do que dar aquela aquecida no feno relembrando momentos icônicos!
O trecho da briga entre Gizelly e Sacha na última temporada retornou às redes sociais do reality rural que gerou o grande meme da temporada. Quem aí lembra do histórico “Maquiavel; O Pequeno Príncipe!”?
Sacha e Gizelly estavam em um daqueles debates faísquentos quando a advogada soltou essa pérola após dizer a frase “Cada um é responsável por aquilo que cativas”.
Os fãs de A Fazenda foram à loucura com o post e deixaram vários comentários repercutindo a cena:
“Inesquecível isso kkkkkkk”, disse uma. “Esse dia foi engraçado”, comentou outra.
“Foi icônico”, completou mais uma seguidora.
Sacha Bali, campeão de A Fazenda 16 e um dos protagonistas da treta, também deixou seu comentário:
“Histórico”, escreveu ele.
Confira o post abaixo:
Não perca! A Fazenda 17 estreia dia 15 de setembro, a partir das 22h30, na tela da RECORD.