Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Nostalgia! Fãs de A Fazenda vão à loucura com meme icônico

As redes oficiais do programa já entraram no clima de esquenta e publicaram um trecho da briga entre Sacha e Gizelly; confira!

Esquenta|Do R7

O meme divertiu os internautas e movimentou os comentários do post Reprodução/Instagram

A Fazenda 17 está a menos de um mês da estreia e não tem nada melhor do que dar aquela aquecida no feno relembrando momentos icônicos!

O trecho da briga entre Gizelly e Sacha na última temporada retornou às redes sociais do reality rural que gerou o grande meme da temporada. Quem aí lembra do histórico “Maquiavel; O Pequeno Príncipe!”?

Leia mais

Sacha e Gizelly estavam em um daqueles debates faísquentos quando a advogada soltou essa pérola após dizer a frase “Cada um é responsável por aquilo que cativas”.

Os fãs de A Fazenda foram à loucura com o post e deixaram vários comentários repercutindo a cena:


“Inesquecível isso kkkkkkk”, disse uma. “Esse dia foi engraçado”, comentou outra.

“Foi icônico”, completou mais uma seguidora.


Sacha Bali, campeão de A Fazenda 16 e um dos protagonistas da treta, também deixou seu comentário:

“Histórico”, escreveu ele.


Confira o post abaixo:

Veja também:

Publicidade

1 / 16

A grande final de A Fazenda 16 cumpriu todos os requisitos! Teve emoção, lágrimas, risadas, abraços e milionário novo no pedaço. Confira todos os detalhes da noite especial!

Não perca! A Fazenda 17 estreia dia 15 de setembro, a partir das 22h30, na tela da RECORD.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.