Adriane Galisteu faz revelação sobre A Fazenda: ‘Detesto peão que desiste!’
A apresentadora repercutiu diversos assuntos em bate-papo com o Link Podcast
Sem papas na língua, Adriane Galisteu deu o que falar em entrevista ao Link Podcast! A apresentadora aproveitou o momento de esquenta de A Fazenda 17 para dar um recado claro aos futuros peões. Se liga!
Luigi Civalli perguntou qual foi o pior momento que Galisteu enfrentou nas quatro temporadas que já apresentou. Ela foi enfática: “Quero aproveitar isso e dizer para você que está assistindo, principalmente para quem já sabe que vai fazer A Fazenda e não pode contar para ninguém... Não desista do programa. Eu detesto peão que desiste!"
Veja mais:
A apresentadora explicou o motivo: “Não é um programa novo, não começou semana passada. Você já sabe que psicologicamente é dureza, mas é um baita desafio e uma grande chance, não só de dinheiro, mas de mostrar seu trabalho, mostrar quem é, sair da bolha. A desistência é uma tristeza profunda para mim como apresentadora, e como fã do programa”, apontou.
Galisteu ainda citou mais um motivo para ficar tão triste com os peões que batem o sino: “Lutou para entrar e tirou o lugar de alguém que queria estar lá, conquistou um espaço dificílimo e desiste.”
E você, o que acha dos peões que pedem para sair?
Se liga:
Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!
Quem ganhou A Fazenda? Relembre os vencedores de todas as temporadas do reality rural
1 / 18