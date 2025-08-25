Adriane Galisteu faz revelação sobre A Fazenda: ‘Detesto peão que desiste!’ A apresentadora repercutiu diversos assuntos em bate-papo com o Link Podcast Esquenta|Do R7 25/08/2025 - 16h28 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h28 ) twitter

Reveja a entrevista de Adriane Galisteu no podcast Reprodução/Instagram

Sem papas na língua, Adriane Galisteu deu o que falar em entrevista ao Link Podcast! A apresentadora aproveitou o momento de esquenta de A Fazenda 17 para dar um recado claro aos futuros peões. Se liga!

Luigi Civalli perguntou qual foi o pior momento que Galisteu enfrentou nas quatro temporadas que já apresentou. Ela foi enfática: “Quero aproveitar isso e dizer para você que está assistindo, principalmente para quem já sabe que vai fazer A Fazenda e não pode contar para ninguém... Não desista do programa. Eu detesto peão que desiste!"

A apresentadora explicou o motivo: “Não é um programa novo, não começou semana passada. Você já sabe que psicologicamente é dureza, mas é um baita desafio e uma grande chance, não só de dinheiro, mas de mostrar seu trabalho, mostrar quem é, sair da bolha. A desistência é uma tristeza profunda para mim como apresentadora, e como fã do programa”, apontou.

Galisteu ainda citou mais um motivo para ficar tão triste com os peões que batem o sino: “Lutou para entrar e tirou o lugar de alguém que queria estar lá, conquistou um espaço dificílimo e desiste.”

E você, o que acha dos peões que pedem para sair?

Se liga:

A Fazenda 17 está chegando.

