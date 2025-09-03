Adriane Galisteu prepara os fãs para a estreia de A Fazenda 17: ‘Reality mais amado do Brasil!’ O programa abre as porteiras no dia 15 de setembro, às 22h30 Esquenta|Do R7 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Adriane Galisteu já está preparada para a nova temporada Reprodução/Instagram

Segura, peão! A Fazenda 17 estreia em menos de duas semanas, e Adriane Galisteu já começou a atiçar a ansiedade dos fãs do reality rural. A apresentadora contou sobre a ansiedade pela nova temporada e mostrou que está mais pronta do que nunca para embarcar em seu quinto ano comandando o programa.

Galisteu soltou em nova chamada nas redes: “Gente, toda vez que está chegando perto da estreia eu fico me perguntando, como vai ser essa edição? Afinal, é a 17ª edição do reality mais amado do Brasil!”

Ansiosa, a apresentadora confessou: “Para mim, é sempre como se fosse a primeira vez! Porque são novos participantes, novas histórias, conquistas, tretas... É tudo novo, com gente nova, de um jeito que a gente já tá acostumado, só que diferente. Eu amo e não perco uma”, brincou.

Os fãs ficaram animados e comentaram a postagem: “Não vejo a hora de ver minha fazenda favorita e o meu príncipe, o Colorado”, afirmou uma seguidora. Outro escreveu: “Já estamos esperando e vamos comentar tudo por aqui!”

Veja:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

