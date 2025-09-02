Rodrigo Carelli explica como funciona a edição de cenas em A Fazenda: ‘Processo quase industrial, muito complexo e bem feito’ Já teve curiosidade de saber o que rola no switcher? Esquenta|Do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

Rodrigo Carelli desvendou os segredos da edição Reprodução/Juliana Lambert

Os episódios de A Fazenda sempre prendem a atenção do telespectador e contam com um segredinho nada básico da TV, a edição! Com exceção dos programas ao vivo, os editores do reality rural precisam cortar e formar um storytelling com todas as cenas do dia a dia dos peões. Na entrevista para o Link Podcast, Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, contou como funciona cada etapa desse processo!

Luigi Civalli perguntou: “Como é feita a edição do programa? O que vai para o ar é uma coisa subjetiva tua, é de quem está editando?”. Segundo o comentarista, muitos ex-peões usam a desculpa de que algo “não foi passado na edição” quando são entrevistados.

Carelli explicou: “Não dá para contar com a memória da própria pessoa que participou. O que nós temos é um processo quase industrial, muito complexo e muito bem feito. A gente tem os loggers, que dão um título para cada coisa que acontece, entrada e saída de time code de cada coisa que acontece”, apontou.

O diretor também citou o passo a passo da edição: “Os diretores que estão no switcher, dão peso para cada uma dessas coisas. A gente tem três tipos de peso, aquilo que vai entrar na edição de qualquer jeito, o que pode ou não entrar, e o que não é nada, não tem importância nenhuma. Isso tudo vai direto para as ilhas de edição, são muitos editores trabalhando simultaneamente, cada um trabalha em uma cena. Aí a gente tem duas reuniões de pauta, igual de jornal, em que a falamos, ‘é isso que aconteceu no dia’. E a gente não deixa nada de fora que seja realmente relevante!”

Sabia que o processo era tão cheio de detalhes assim?

Assista na íntegra:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

